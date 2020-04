Bassano in Teverina approvato il bilancio Comunale

NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Nella seduta del Consiglio comunale dello scorso venerdì 17 Aprile, che si è svolto nella sala polivalente Comunale con osservanza di tutte le disposizioni in materia di covid – 19 e trasmesso in streaming sul sito istituzionale dell’ente, è stato approvato il bilancio di previsione 2020 del comune di Bassano in Teverina.

“Il bilancio di previsione rappresenta sicuramente uno strumento necessario al fine di garantire la programmazione economica dell’ente.” Dichiara il Sindaco Alessandro Romoli “Abbiamo operato con grande responsabilità, prevedendo tagli alle entrate ed alle spese, concentrando gli sforzi economici sul raggiungimento di importanti traguardi amministrativi e sulle misure per fronteggiare il diffondersi del COVID-19. Previsto” continua il primo cittadino “il completamento del parcheggio e l’ampliamento della viabilità in Via Campo Sportivo, luogo che oltre alle iniziative calcistiche viene utilizzato come atterraggio di emergenza per elicotteri utili a garantire il soccorso alla popolazione locale, l’ampliamento del Chiosco campo Fiera per la realizzazione dell’edicola per la vendita di giornali e riviste, il ripristino della recinzione della ex discarica sita in via delle Prete (finanziata con contributo della Provincia di Viterbo), per terminare con il completamento dell’area a verde sita nel centro storico (ex campo da tennis) intervento congiunto finanziato da Regione Lazio per 35000 Euro e dal Comune per 17000. Previsti anche lavori di riqualificazione della pubblica illuminazione di tutta Via C. Battisti che la giunta approverà nel corso delle prossime settimane. Esprimo Grande soddisfazione per questo importante risultato amministrativo che certifica la capacità gestionale e di programmazione dell’intera squadra di governo. Il bilancio che abbiamo approvato tiene conto degli obiettivi programmatici frutto di un impegno con la cittadinanza.

Interventi strutturali sono stati coniugati a esigenze economiche necessarie a fronteggiare la terribile emergenza COVID-19. Vale la pena stigmatizzare” conclude Romoli “che nel Consiglio sono state approvate anche le osservazioni al Piano di Recupero del Centro Storico che verrà nelle prossime ore trasmesso a Regione Lazio per l’ottenimento dei pareri urbanistici di competenza. Questo è un ulteriore passo in avanti verso quell’opera di rilancio del Borgo di Bassano in Teverina cardine fondamentale dell’azione di governo”. Al vaglio della Giunta e dell’intera maggioranza consiliare un pacchetto di misure utili a sostenere le imprese artigianali e attività produttive locali che saranno rese pubbliche nelle prossime settimane.