“Pronto farmaco” e “Pronto spesa”, Angeletti: “Successo delle iniziative a Civita Castellana”

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Il Servizio domiciliare gratuito del Pronto Farmaco e Pronto Spesa, istituito dal Comune di Civita Castellana in collaborazioni con la Croce Rossa Italiana , l’Ekoclub International e le Tigri Bianche dell’ Arci Prociv , ha superato in 30 giorni dalla sua attivazione i 113 interventi.

“Il numero così elevato di richieste – sottolineano i Consiglieri Comunali della Lega –, fa comprendere come la popolazione civitonica abbia compreso con senso di responsabilità l’invito a rimanere a casa per il bene di tutta la comunità , al fine di fronteggiare il coronavirus.

I numeri degli assistiti riguardano principalmente , anziani, famiglie, diversamente abili e persone particolarmente vulnerabili”.

“Parlando di Pronto Farmaco vogliamo esprimere il nostro ringraziamento a nome

dell’ Amministrazione Comunale della quale orgogliosamente facciamo parte , al personale delle farmacie comunali F1 e F2 ,impegnato in prima linea nel proprio servizio e pur rischiando la propria salute, risulta essere un punto di riferimento di estrema importanza dal punto di vista sociale e sanitario per l’ intera cittadinanza civitonica , in questo difficile momento dovuto alla devastante emergenza sanitaria del Covid 19”.

Il Gruppo Consiliare Lega Civita Castellana