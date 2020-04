Covid-19, a Gubbio migliora la situazione

NewTuscia – GUBBIO – Allo stato attuale nel nostro territorio comunale abbiamo 7 casi positivi, 37 clinicamente guariti ma ancora in condizione di positività, 33 guariti cioè con 2 tamponi consecutivi negativi; 119 si trovano in quarantena domiciliare fiduciaria a scopo cautelativo.

Si rileva un graduale miglioramento della situazione che non deve tuttavia farci abbassare l’attenzione a cominciare dalla prescrizione di rimanere a casa e di uscire esclusivamente per limitati motivi di necessità, dal momento che, su indicazione degli esperti, il contagio non è ancora superato, le azioni di contenimento sono assolutamente indispensabili e nessuno può garantire che non si manifestino nuove fasi di propagazione.

IL SINDACO

Filippo Mario Stirati