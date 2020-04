Coronavirus, rimandata la 31° edizione del Mercato delle Gaite a Bevagna

NewTuscia – BEVAGNA – Il Consiglio Maggiore dell’associazione Mercato delle Gaite ha deciso, in linea con i provvedimenti in corso in tutto il paese, di rinviare a data da destinarsi la trentunesima edizione della manifestazione prevista per il prossimo giugno. Una decisione necessaria e condivisa da tutte le Gaite, come condiviso è il sentimento di profonda tristezza, quasi una nostalgia per le emozioni che quest’anno dovranno restare sott o chiave. Non si monteranno scenografie, non si allestiranno mestieri, né musica, né voci, né profumi di spezie. Ma in attesa di tornare a popolare le piazze, i vicoli, le taverne, l’Associazione Mercato delle Gaite riempirà le piazze virtuali e le strade del web. Da subito con i ricordi più belli di questi 30 anni e nelle stesse date previste per la manifestazione con video e filmati delle edizioni passate.

Per i nostri fan, per gli appassionati, per i neofiti nessuna preoccupazione, le Gaite torneranno non appena possibile, più belle e più medievali che mai. Forse, chissà, prima che questo “indimenticabile” 2020 ci lasci.

Continuate a seguirci sui social!