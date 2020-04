Trovata morta in casa 77enne in via della Caserma a Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Intervento per soccorso ad una persona in via della Caserma a Viterbo questo pomeriggio. Intorno alle 17 i vigili del fuoco sono intervenuti, sollecitati dalla Polizia locale, perché una signora di 77 anni, all’interno di un appartamento, non dava più notizie di sé malgrado le tante telefonate al suo domicilio.

Sul posto è intervenuto anche il personale medico del 118 che, fatto entrare con l’aiuto dei vigili del fuoco, non ha potuto fare altro che constatare la morte della donna. Ancora da chiarire le cause del decesso.

I vigili del fuoco sono arrivati con 5 unità di personale ed un mezzo. La Polizia locale ha coordinato le operazioni.