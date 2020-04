Comune di Montefiascone: avviso pubblico per buoni spesa per alimenti, beni di prima necessità e medicinali

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Comunico che sul portale del Comune oggi 18.4.2020 è stato pubblicato l’ avviso per presentare la domanda per ottenere i buoni spesa per alimenti, beni di prima necessità e medicinali con fondi regionali come previsto dalla d.r.l. 138 del 31.3.2020 per emergenza Covid -19 per i cittadini residenti o domiciliati nel nostro comune o nei comuni del distretto Vt 1.

Gli interessati dovranno presentare domanda utilizzando il modello allegato all’ avviso preferibilmente a mezzo posta elettronica all’ indirizzo buonispesaefarmacia138@gma il.com oppure in caso di indisponibilità degli strumenti elettronici presso l’ ufficio protocollo dell’ Ente entro e non oltre le ore 12 del 28 Aprile 2020.

Invitiamo gli interessati a consultare l’ avviso pubblicato. Per ulteriori informazioni si può contattare il Settore Servizi Sociali ai numeri 0761 832041 oppure 0761 832062.