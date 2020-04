Comune di Acquapendente, aggiornamento dei negozi dove usare i buoni pasto

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Alle ore 19.45 di venerdì 17 aprile 2020, il Comune di Acquapendente ha aggiornato l’elenco degli esercizi commerciali dove utilizzare i buoni pasto o procedere all’acquisto di generi alimentari:

ACQUAPENDENTE

Ceppari sas di Ceppari Sandro e C.

Con sede in Acquapendente, Piazzale Maria Grazia Cutuli s.n.c.

Telefono 3388558362

Tipologia di esercizio: vendita al dettaglio di prodotti alimentari (prodotti lattiero-caseari, farine, olii, legumi ect).

Dany snc “ALIMENTARI DA DANIELE” di Daniele Lombardelli e Sara Vittori

Con sede in Acquapendente, via C. Battisti 14

Telefono 3314466835- 3282036712

Tipologia di esercizio: vendita al dettaglio di prodotti alimentari

DI PIU’ – Unika srl

Con sede in Acquapendente, via Cassia 91/A

Telefono 3480104646

Tipologia di esercizio: Discount Alimentare

Dolcegrano S.r.L.

Con sede in Acquapendente, Via XV Maggio n. 38

Telefono 0763730031

e-mail dolcegrano@gmail.com

Tipologia di esercizio: Vendita di prodotti da forno

Eurospin Lazio s.p.a.

Con sede in Acquapendente, Via Igino Gini

Tipologia di esercizio: Supermercato

Frosoni Amarisa

Con sede in Acquapendente, Via XV Maggio, 53

Telefono 3392244218

Tipologia di esercizio: Vendita di formaggi e derivati

Dolcegrano S.r.L.

Con sede in Acquapendente, Via C. Battisti n. 57

Telefono 0763734498

e-mail dolcegrano@gmail.com

Tipologia di esercizio: Vendita di prodotti da forno

Il Poder Riccio, di Agostini Adriana e Adriano

Con sede in Acquapendente, Via Guglielmo Marconi 50

Telefono 3808698987

Tipologia di esercizio: Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

Il buongustaio di Maggi Paola S.N.C.

Con sede in Acquapendente, Piazza Nazario Sauro n.8

Telefono 0763733059 Tipologia di esercizio: Pasta fresca e piatti pronti da asporto

Illiano Giovanni

Con sede in Acquapendente, via Cantorrivo, n. 7

Telefono 3357318572

Tipologia di esercizio: Vendita al dettaglio di generi alimentari

La Buona Pasta SNC di Cesari Enrico e Pedetta Laura

Con sede in Acquapendente, via Cantorrivo n.3.

Telefono 0763732197 – 3298050601

Tipologia di esercizio: Prodotti di generi alimentari, pasta secca, pasta fresca, gastronomia, prodotti da forno , piatti pronti.

Norcineria Alimentari Daniela di Del Croce Daniela

Con sede in Acquapendente, Piazza Girolamo Fabrizio n. 13

Telefono 0763734068

Tipologia di esercizio: Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

Panificio Dino snc di Pulvano Paola e C. Con sede in Acquapendente, Corso Taurelli Salimbeni 26

Telefono 0763734072

Tipologia di esercizio: vendita di prodotti da forno

Panificio Saleppico Fabio

Con sede in Acquapendente, via G. Marconi, 25

telefono 0763711251

Tipologia di esercizio: Vendita di prodotti da forno

Unicoop Tirreno sc

Con sede in Acquapendente in p.zzale M.G. Cutuli

Telefono 056524366

Tipologia di esercizio: Supermercato

Zamperini Francesco e C. s.n.c.

Con sede in Acquapendente, via Vallefossata, n. 59

Telefono 0763734013

Tipologia di esercizio: Vendita di prodotti da forno

Zanoni Valentina – Frut. Ti. Amo sas di Zanoni Manuel e C.

Con sede in Acquapendente, piazza N. Sauro, 2

Tipologia di esercizio: Esercente attività di vendita al dettaglio di frutta, verdura e generi alimentari vari

TREVINANO

Delli Campi Mauro

Con sede in Trevinano via Dietro le Mura 4

Telefono 3393177522

Tipologia di esercizio: Commercio al minuto alimentari e macelleria

TORRE ALFINA

Aliemporio di Sarchioni Ombretta

Con sede in Torre Alfina, via al P.le Sant’Angelo, 61

Telefono 0763716242

Tipologia di esercizio: Vendita al dettaglio di generi alimentari

La Forneria di Ceccarini s.n.c.

Con sede in Torre Alfina, via al P.le Sant’Angelo, 38

Telefono 3298021099

Tipologia di esercizio: Vendita di prodotti da forno e generi alimentari

“La Macelleria” di Pepparulli Anna Maria,

Con sede in Torre Alfina, via Cahen, 1

Telefono 3473537146

Tipologia di esercizio: Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carne

FARMACIE ADERENTI

Antica Farmacia Saccarelli sas

del Dr. Fabio Catocci & C.

con sede in Acquapendente, Corso Taurelli Salimbeni, 1

Telefono 0763733200

mail anticafarmaciasaccarelli@gmail.com

pec anticafarmaciasaccarelli@pec.it

Farmacia Catocci snc

di Fabio Catocci & C.

con sede in Acquapendente, Via Igino Gini 2/A

Telefono 0763733200

mail farmaciacatocci@gmail.com

pec farmaciacatocci@pecposta.i