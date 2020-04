NewTuscia – VITERBO – I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Viterbo, hanno arrestato un pregiudicato del luogo, a seguito di misura cautelare in carcere, perché in precedenza, trovandosi agli arresti domiciliari è evaso più volte ed è sempre stato denunciato, fino all’emissione della misura restrittiva in carcere come misura di aggravamento della pena, eseguita ieri sera dai carabinieri.