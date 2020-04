È utile implementare slogan pubblicitari nella propria strategia di marketing?

NewTuscia – E’ utile implementare slogan pubblicitari nella propria strategia di marketing? A chiederselo sono in tanti: è davvero utile ricorrere a uno o più slogan pubblicitari per migliorare i risultati ottenuti tramite la propria strategia di marketing? Probabilmente sì, grazie alla presa che una frase ad effetto può avere sul pubblico. Del resto, in passato tante aziende più o meno note hanno fatto ricorso a slogan di successo, in grado di restare impressi nella memoria di ciascuno di noi. Basti pensare a frasi rimaste nell’immaginario collettivo come “Cynar, contro il logorio della vita moderna”, “Dove c’è Barilla c’è casa”, “Amaro Montenegro, sapore vero” o “I gatti comprerebbero Wiskas”. Insomma, uno slogan (a volte) è per sempre!



Quando le parole giuste fanno la differenza

È innegabile, le parole giuste fanno la differenza, nella pubblicità così come in ogni altro ambito della vita. E, a tal proposito, va ricordato come il copywriting, in fatto di comunicazione aziendale, sia tutto o quasi. A confermare l’importanza degli slogan sono i grandi marchi internazionali, che da sempre investono grosse somme di denaro nella formulazione dei nomi degli articoli in vendita e degli slogan più efficaci. Ovviamente, non tutti gli esperimenti riescono e non tutti gli slogan risultano in grado di superare indenni la prova del tempo.

Alcuni cadono inesorabilmente nel dimenticatoio, scartati perché non più adatti ai tempi che corrono o, più semplicemente, perché rimpiazzati da slogan migliori. Secondo Charles Whittier, autore del testo “Creative Advertising”, ogni slogan efficace dovrebbe mettere in luce le caratteristiche del prodotto pubblicizzato ed essere formulato affinché il pubblico lo ricordi senza indugi . Ma allora quali sono le peculiarità di uno slogan efficace? A quali aspetti è necessario fare riferimento?

Le caratteristiche inalienabili degli slogan di successo

Cosa hanno in comune gli slogan che sono riusciti a resistere alla prova del tempo? La caratteristica che salta subito all’occhio è che sono tutti facili da ricordare. La semplicità è quasi sempre alla base delle idee vincenti. Eppure, da sola a volte può non bastare. Ma allora quali sono le caratteristiche di cui è impossibile fare a meno?