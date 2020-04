Unindustria: Roberto Mastrofini confermato presidente sezione trasporti e logistica

NewTuscia – ROMA – Roberto Mastrofini, direttore logistica di Mag-Di Srl, importante impresa del settore operante in tutta Italia, è confermato Presidente della Sezione Trasporti e Logistica di Unindustria, l’Unione degli Industriali e delle imprese di Roma, Frosinone, Latina, Rieti, Viterbo, per il quadriennio 2020-2024.

La Sezione associa oltre 100 aziende per circa 13.000 dipendenti.

“In questo periodo drammatico abbiamo l’evidenza di come i trasporti siano la linfa vitale del Pase – ha dichiarato Roberto Mastrofini, confermato Presidente della Sezione Trasporti e Logistica di Unindustria. – Come settore siamo particolarmente colpiti dagli effetti della crisi generata dal Covid19, ma sentiamo fortemente la responsabilità, con le nostre imprese e i nostri dipendenti, non solo di assicurare i servizi essenziali nell’emergenza, ma anche di sostenere la ripresa che sarà tanto forte e duratura quanto il sistema dei trasporti potrà essere efficiente e pronto. Stiamo assistendo in questi giorni ad un rapido cambiamento di procedure, modalità operative modelli di business. Cambiamenti che le imprese non devono subire ma cavalcare, da un lato abbracciando una cultura orientata all’innovazione, non solo tecnologica ma anche organizzativa e dei processi e, dall’altro, sollecitando le istituzioni affinché si adoperino a facilitare le condizioni idonee per fare impresa.

Su questi due fronti – conclude Mastrofini – la sezione in collaborazione con le altre componenti di Unindustria continuerà a fornire il suo apporto cercando di valorizzare in un’ottica di sistema le significative e diversificate competenze che la base associativa esprime”.

Roberto Mastrofini è stato eletto all’unanimità dall’Assemblea che ha eletto come Vicepresidenti Miriam Diurni (Carmesi Societa’ Consortile Per Azioni), Simone Gorini (Gruppo Ferrovie dello Stato- Trenitalia) e Riccardo Schiaffini (Schiaffini Travel Spa).

Completano il Consiglio direttivo: Carlo D’onofrio (Ambroselli Maria Assunta Srl), Giuseppe Magni (Autoservizi Luigi Magni & Figli S.R.L), Vincenzo Regnini (Azienda Servizi Municipali Rieti Spa). Giulio Fini (Babcock Mission Critical Services Italia Spa), Francesco Sera (Bianchi Elvira Srl), Federico Di Carlo (Cedica Srl), Paolo Cacciolati (Ceva Logistics Italia Srl), Massimiliano Cialone (Cialone Tour S.P.A), Riccardo Verini (Citylogin Srl), Daniele Califano (Conit Consorzio Italiano Di Lavoro Srl), Statilio Grassi (Francigena Srl, Multiservizi del Comune Di Viterbo), Lorenzo Cardo (Interporto Orte Srl), Lina Marcela Barnaba (La Vela Ovest Srl), Raffaele Sampieri (Lesam International Group Srl), Rossella Scalone (Magnolia Moving Srl), Egidio Reali (Realitours Srl), Francesco Isola (Rif Line Italy Spa), Paolo Di Cecca (Sara Logistics Srl) e Mario Terra (Star – Line Srl).

Roberto Mastrofini, confermato Presidente della Sezione Trasporti di Unindustria, è stato tra l’altro responsabile del progetto di logistica urbana “Logeco”, il modello di Unindustria sviluppato con Roma Capitale e l’Agenzia della mobilità per la distribuzione sostenibile del trasporto urbano delle merci. Da anni opera nel settore della logistica occupandosi dei processi di distribuzione e di valorizzazione della supply chain.