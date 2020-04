A Sutri la minoranza chiede ulteriori sforzi a Sgarbi per l’emergenza Coronavirus

NewTusci – SUTRI – Prendiamo atto che l’Amministrazione comunale ha accolto parzialmente le richieste e i suggerimenti da noi proposti, 15 giorni fa, riguardanti il bilancio di previsione ed in particolar modo la sospensione dei pagamenti di tutti i tributi locali e i rimborsi della Tosap e delle rette dei vari servizi comunali non usufruiti dai cittadini a causa dell’emergenza Coronavirus.

PURTROPPO, PERÒ, PER NOI NON BASTA!

Crediamo che non sia sufficiente solo rimandare di qualche mese le scadenze.

È NECESSARIO FARE DI PIÙ per andare incontro sia alle famiglie e alle attività che stanno vivendo una grave crisi economica e sociale.

È QUESTO L’INTENTO DELLE NOSTRE PROPOSTE!

🚩NOI ABBIAMO CHIESTO CON FORZA L’ATTIVAZIONE DI UN FONDO SOLIDALE COMUNALE ad hoc sostenuto dai compensi non percepiti del Sindaco e da una parte delle indennità degli assessori e dei consiglieri;

🚩NOI ABBIAMO CHIESTO -ancora- DI TAGLIARE TUTTE QUELLE VOCI DI BILANCIO INUTILI, come il compenso del personale di Staff (16.000 euro/anno) e come i denari necessari per allestire mostre e organizzare feste -per esempio-;

⬇Le nostre proposte consentirebbero di ABBASSARE LE IMPOSTE COMUNALI (Irpef) e in alcuni casi potrebbero anche consentire SGRAVI SUPERIORI AL 50% (Tosap e Tari) alle attività commerciali, alle cooperative, alle P.Iva e alle famiglie colpite.

RITENIAMO NECESSARIO che la politica faccia il proprio dovere e si assuma le proprie responsabilità per dare speranza e gettare solide basi per la ripartenza.

SE NEANCHE IN QUESTA SITUAZIONE DI EMERGENZA c’è la volontà, degli attuali amministratori, di consultare il Consiglio Comunale rinunciando -di fatto- al confronto, all’opportunità politica e alla “forza giuridica” dell’Assemblea Pubblica, allora, PER NOI, è meglio un COMMISSARIO che sicuramente potrà gestire “l’ordinario” con più competenza.

I Consiglieri Comunali del Gruppo Misto