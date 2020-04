Sospensione definitiva attività Settore Giovanile e Scuola Calcio. La Viterbese attua le disposizioni emanate della FIGC

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La A.S. Viterbese Castrense, a seguito di quanto già comunicato lo scorso marzo, notifica la sospensione delle attività agonistiche e sportive del proprio settore giovanile per le compagini Under 17, Under 16, Under 15 e Under 14, della scuola calcio e del settore femminile Under 15 a seguito di quanto deliberato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio tramite il comunicato ufficiale

187/A. Riportiamo l’elenco delle attività sospese comunicate dalla FIGC:

Campionati Giovanili Nazionali, Under 18 Serie A e B, Under 17 Serie A e B, Under 17 Serie C, Under 16 Serie A e B, Under 16 Serie C, Under 15 Serie A e B e Under 15 Serie C;

Tornei Giovanili a carattere nazionale, fasi interregionali e fasi finali Under 14 PRO e Under 13 PRO;

Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore;

Fase eliminatoria e fase finale Nazionale dei Campionati di Calcio a 5 Under 17 e Under 15 Dilettanti e Puro Settore;

Fasi interregionali e fasi finali dei Campionati Giovanili Nazionali Femminili Under 17 e Under

La A.S. Viterbese Castrense ringrazia tutti i ragazzi e tutti i membri dello staff che hanno portato in alto il nome di Viterbo durante questa stagione calcistica dimostrando professionalità e impegno verso i nostri amati colori.

A.S. Viterbese