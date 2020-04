Si è svolto il primo consiglio provinciale dopo l’accordo di “collaborazione istituzionale”

di Stefano Stefanini

NewTuscia – VITERBO – Si è appena concluso il primo consiglio provinciale della nuova amministrazione provinciale di “collaborazione istituzionale” nel corso del quale e’ stato ratificato l’accordo già intervenuto in sede politica e sono state approvate le variazioni di bilancio per 231 mila euro, dopo un precedente stanziamento di 60 mila euro, e sono state adottate le misure per affrontare l’emergenza Covid-19.

Dopo un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime del coronavirus, il presidente Pietro Nocchi ha riassunto le coordinate programmatiche. E l’intenzione della nuova maggioranza istituzionale di fare della provincia “la casa dei comuni”, con uno stretto collegamento con i territori assicurato dalla presenza dei sindaci quali responsabili come assessori provinciali di settori strategici per le funzioni svolte sul territorio. In particolare Nocchi ha manifestato La volontà di vicinanza ai sindaci che quotidianamente provvedono ai bisogni delle comunità locali, con la volontà ferma di ripartire per lo sviluppo della Tuscia.

Il nuovo assetto di “collaborazione istituzionale” perseguito da tempo dal presidente della provincia ha portato alla costituzione di una “giunta provinciale” scaturita dalla collaborazione e la partecipazione di esponenti di centro sinistra e centro destra.

Ciò per Individuare i provvedimenti più efficaci per un “nuovo modello di sviluppo” per la Tuscia del dopo-coronavirus.

In questo periodo di emergenza sanitaria che sta letteralmente cambiando la vita di cittadine, famiglie, società e amministrazione centrale, regionale e locale, vorrei sottolineare positivamente l’iniziativa del presidente della provincia di Viterbo, Pietro Nocchi, che ha rivolto l’invito alle forze politiche di ad una “collaborazione istituzionale “, con una positiva risposta delle forze politiche provinciali di opposizione.

Dalle parole del presidente Pietro Nocchi i tratti salienti della nuova Amministrazione Provinciale.

“La piattaforma programmatica condivisa è improntata al supporto, lo sviluppo e la promozione del nostro territorio. Azioni che potranno essere integrate in ragione dei fabbisogni e degli eventi da fronteggiare nell’emergenza epidemica attuale.

Da questo punto in poi inizia la parte difficile: lavorare per realizzare i progetti che gli amministratori locali attendono dalla Provincia e continuare a fare in modo che l’istituzione sia la “Casa dei Comuni”.

“Per questo motivo la scelta di delegare a più consiglieri le responsabilità significa in questa fase dare un valore aggiunto al lavoro della provincia e velocizzare tutte le azioni programmatiche che metteremo in campo.

“Con due decreti ho assegnato le deleghe ai Consiglieri provinciali che contribuiranno fino alla fine del mandato dell’Ente alla programmazione di interventi finalizzati al miglior vantaggio per il territorio:

Alla vicepresidenza Alessandro Romoli (Insieme per la Tuscia), con deleghe nei settori Contenzioso, Enti Partecipati, Patrimonio.

Gli assessori: Maurizio Palozzi (Tuscia Democratica) Viabilità, Trasporti, Lavori pubblici,p.Istruzione; Augusto Bracoloni (Insieme per la Tuscia) Attività edilizia scolastica; Eugenio Stelliferi (Tuscia Democratica) Rete scolastica, Formazione professionale; Lina Novelli (Tuscia Democratica) Pari opportunità; Giulio Marini (Insieme per la Tuscia) Ambiente; Matteo Costa (Insieme per la Tuscia) Polizia Provinciale; Carlo Postiglione (Tuscia Democratica) Bilancio; Lina Delle Monache (Tuscia Democratica) Progetti Comunitari, Personale.

Il presidente Nocchi aveva rivolto un sincero ringraziamento alle forze politiche provinciali che hanno permesso la costituzione dell’esecutivo istituzionale. “Ci tengo a ringraziare per questo atto di collaborazione, oltre ogni schieramento politico, tutti i consiglieri provinciali che hanno compreso l’importanza di lavorare in sinergia per il bene della Provincia. Il gruppo “Tuscia Democratica”, che per primo ha aperto le porte ad una condivisione nella gestione dell’Ente, e la coalizione di Centrodestra con i gruppi “Insieme per la Tuscia” e “Tuscia Tricolore” che con lo stesso senso civico hanno scelto di mettere al primo posto i bisogni dei Comuni della Provincia.

Si sono poi susseguiti diversi interventi, in primis il vice presidente Alessandro Romoli (Insieme per la Tuscia) che ha sottolineato il grande senso di responsabilità delle forze politiche che hanno dato vita a questa nuova amministrazione provinciale, definita un atto di generosità per il nostro territorio con l’assunzione della responsabilità di realizzare un’ambiziosa piattaforma programmatica.

Maurizio Palozzi di Tuscia democratica ha definito come storico il nuovo assetto istituzionale della provincia, come strumento di realizzazione di un programma ambizioso su cui lavorare con impegno da subito.

Si sono registrati poi gli interventi di Grancini (Tuscia Tricolore) che ha rilevato la disponibilità del suo gruppo al lavorare per un rilancio dei comuni del territorio, in collegamento video ha parlato Lina Novelli, compiacendosi con le forze politiche per l’accordo raggiunto che valuta positivamente come sindaco e che onorerà con l’impegno di attuare la propria delega alle Pari Opportunità , con la capacità di mettere in rete la richiesta di sviluppo che viene dal territorio.

Il consigliere Leonardi ha chiesto, come segno di sensibilità istituzionale di piena considerazione delle esigenze emergenti dai cittadini e dai comuni, di inserire quanto prima all’ordine del giorno la proposizione di interrogazioni e interpellanze a cui la compagine di governo della provincia dovrà dare adeguate risposte.

Il consiglio è proseguito con l’approvazione dei punti all’ordine del giorno, insistenti nelle variazioni di bilancio necessarie all’avvio della piattaforma programmatica alla base dell’accordo di collaborazione istituzionale ratificato nel corso del Consiglio.

Il presidente Nocchi ha così commentato il consiglio provinciale di ratifica degli accordi programmatici istituzionali: “La Provincia di Viterbo è ora pronta per ripartire.”

Da parte nostra abbiamo dedicato al consiglio provinciale di venerdì un’edizione speciale della trasmissione di questo fine settimana “Fatti e Commenti” condotta da chi scrive e dal collega Gaetano Alaimo, visibile da sabato sugli schermi di Teleorte e su www.teleorte.it e www.newtuscia.it