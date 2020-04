“I quadri al tempo del coronavirus”: la simpatia della Compagnia Retropalco di Acquapendente diventa virale

ACQUAPENDENTE – Quando la noia della quarantena non spegne la creatività, ma la alimenta: la Compagnia di teatro amatoriale “Retropalco” di Acquapendente non si è lasciata abbattere dal lockdown che ha portato alla chiusura dei teatri di tutta Italia, ma ha tentato di rallegrare l’intera cittadina, regalandoci delle perle di simpatia sulla propria pagina Facebook.

Incredibile il successo riscosso dal video dal titolo “I dipinti al tempo del coronavirus”, che mostra una serie di quadri famosi reinterpretati in veste 2020: città desolate, autocerticazioni, flash mob musicali e tante altre situazioni assurde che hanno caratterizzato la quarantena degli italiani. Lo potete trovare a questo link: I dipinti al tempo del corona virus o sulla pagina Facebook Compagnia Retropalco.

La simpatia dei Retropalco ed il video, che nel frattempo è diventato virale su Youtube, non è passata inosservata neanche a livello nazionale, tanto da essere segnalato dal TG5 e da Propaganda Live su La7.

La compagnia teatrale aquesiana però non si è fermata qui: meme, nuovi video e tante altre immagini simpaticissime, le ultime delle quali in versione Disney, continuano ad affollare ogni giorno la bacheca della pagina Facebook ufficiale dei Retropalco, descrivendo questa strana vita ai tempi del Covid 19. Sono immagini che strappano un sorriso, proprio perché ognuno di noi può ci si può riconoscere.

In attesa che il lockdown finisca e che si possa tornare, per quanto possibile, alla normalità, non ci resta che consolarci con le tante iniziative dedicate all’arte e alla cultura, alla bellezza e all’umorismo. Per fortuna, possiamo trovarle online.

Emanuela Colonnelli