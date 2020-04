Lega, Fusco: Buon lavoro ai Consiglieri provinciali Bracoloni e Costa

NewTuscia – VITERBO – Rivolgo il mio sincero augurio per un proficuo lavoro ai Consiglieri provinciali Augusto Bracoloni e Matteo Costa, delegati rispettivamente all’edilizia scolastica e alla polizia provinciale, certo che il loro operato, nell’interesse esclusivo delle amministrazioni Comunali, potrà rappresentare un importante punto di riferimento per tutti i cittadini e gli amministratori locali della provincia.

Il senso di responsabilità dimostrato, lealtà istituzionale ed il loro contributo in termini di programmi e obiettivi, sono certo che potranno senz’altro concorrere nel definire interventi concreti in favore dei cittadini della Tuscia, in un momento così difficile e duro come quello che stiamo vivendo.

Ad Augusto e Matteo ed, insieme a loro, ai Consiglieri della lista “Insieme per la Tuscia” un in bocca al lupo per un buon lavoro, attento alle esigenze del territorio.