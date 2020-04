“La scuola non si ferma, consegnati i tablet per la Didattica a distanza”

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO – Riceviamo e pubblichiamo. Un lavoro di squadra per garantire a tutti il diritto all’istruzione, anche a distanza. Grazie alla sinergia fra scuola, amministrazione comunale e Polizia locale sono stati consegnati i tablet agli studenti.

Un impegno che ha visto in prima linea la Dirigente scolastica Emilia Conti, supportata dal Comando della Polizia locale, coordinato dal comandante Antonio Presutti, e dall’amministrazione comunale. Tra ieri e oggi sono stati distribuiti tutti i tablet messi a disposizione degli studenti dell’Istituto Comprensivo “Ernesto Monaci” di Soriano nel Cimino. Un intervento importante per garantire la partecipazione di tutti gli alunni, in un momento così delicato e critico.

“Un ringraziamento speciale a tutti coloro che si sono impegnati per raggiungere questo importante traguardo in tempi brevi – fanno sapere il sindaco Fabio Menicacci e l’assessore all’istruzione Rachele Chiani – un supporto significativo in questo momento di emergenza”.