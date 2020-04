Covid-19, San Venanzo, da domani distribuzione mascherine, Montecchio, sindaco Gori annuncia riapertura cimiteri

NewTuscia – SAN VENANZO – Inizia domani anche a San Venanzo la distribuzione delle mascherine di protezione per le uscite regolate dal Dpcm governativo. Il sindaco, Marsilio Marinelli, spiega le modalità di distribuzione. “Le mascherine – dice – verranno fornite una parte dalla protezione civile e un’altra parte dal Comune che le ha acquistate. La distribuzione avverrà a San Venanzo capoluogo e nelle frazioni di Rotecastello e Civitella dei Conti a cura della Confraternita della Misericordia, mentre nelle restanti frazioni del territorio comunale (Ripalvella, Collelungo, Poggio Aquilone, San Vito in Monte, Pornello, Ospedaletto e San Marino) verrà assicurata con la collaborazione delle associazioni territoriali. L’attività di distribuzione – rende infine noto Marinelli – sarà coordinata dai consiglieri comunali”.

Montecchio, cimiteri aperti – Da lunedì prossimo riapriranno i cimiteri a Montecchio. Lo ha deciso il sindaco, Federico Gori, che ha stabilito l’ingresso per i cittadini con un’ordinanza dove vengono disciplinate le modalità di utilizzazione degli spazi da parte delle persone. Nell’ordinanza infatti il sindaco fissa alcune regole di comportamento e assegna alla protezione civile il compito di controllarne il rispetto. In particolare gli ingressi verranno contingentati e ogni cittadino dovrà indossare guanti monouso ed igienizare gli annaffiatoi una volta utilizzati. Per entrare nei cimiteri sarà obbligatorio indoddare la mascherina di protezione.