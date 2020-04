Considerazioni sulla presunta illegittimità del DPCM del 10/4/20 per violazione degli artt. 1, 4, 16, 32, 35 e 41 della Costituzione (a cura dell’Avv. Roberto Rossi)

NewTuscia – VITERBO – Il DPCM del 10 aprile 2020 è un atto amministrativo del Presidente del Consiglio dei Ministri che, nel momento in cui impone la limitazione della libertà di circolazione delle persone, sulla base di un “contenimento universale” per esigenze sanitarie, si pone in contrasto con gli artt. 16 e 32 Costituzione, oltre ad impedire gravemente lo svolgimento dell’attività lavorativa e di iniziativa economica di cui agli artt. 1 – 4 – 35 e 41 della Costituzione stessa.

I precedenti DPCM resi per la situazione emergenziale della pandemia COVID 19 sono stati emanati dal Presidente del Consiglio in quanto a ciò autorizzato dal D.L. del 6 febbraio 2020 n. 6, poi abrogato e sostituito dal D.L. 19 del 25 marzo 2020, ma ancora in fase di conversione, che attribuisce al Presidente del Consiglio il potere di assumere provvedimenti limitativi le libertà personali.

La funzione legislativa a norma dell'art. 70 Costituzione è esercitata dal Parlamento anche se, a norma dell'art. 77, il Governo può adottare in casi di straordinaria necessità ed urgenza decreti aventi forza di legge da sottoporre al Parlamento per la successiva conversione in legge.

Il problema che quindi si pone è quello di verificare se il dettato costituzionale viene ad esser rispettato nell’ipotesi in cui il Governo attribuisca, con un decreto legge, ad un proprio componente, il potere di limitare, con atti amministrativi, le libertà costituzionali.