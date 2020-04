Adozione urgentissima per Ben. Chow Chow anziano e molto dolce che si sta lasciando morire dopo essere stato abbandonato in canile

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. E’passato quasi un anno dall’appello per BEN ma nessuno lo ha mai richiesto. Ed oggi è diventato un’ADOZIONE SUPERURGENTE…perché Ben in canile si sta lasciando morire.

Ben è un chow chow ormai anziano, circa 10 anni, è una taglia grande. Tre anni fa è stato “parcheggiato” in canile dal suo proprietario che poi non è più tornato a prenderlo, anzi ha fatto perdere le proprie tracce. Il povero Ben da allora lo sta aspettando, quando è entrato era un cane bellissimo, ma oggi per il dispiacere sta diventando l’ombra di se stesso. Ben è un patatone dolcissimo, e non riusciamo a capire con quale cuore possano averlo abbandonato senza minimamente pensare ai suoi sentimenti.

Vi preghiamo di aiutarci a dare una famiglia a questo tenerissimo orsacchiotto perché negli ultimi anni della sua vita possa finalmente recuperare almeno in parte quella serenità che gli spetta di diritto e che possa dimenticare il dolore di essere stato così vigliaccamente buttato via!