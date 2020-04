Talete, Profili rimanda al mittente le polemiche: “Il Tar ci ha dato ragione e i cittadini sono con noi”

NewTuscia – BAGNOREGIO- Ognuno può dire la sua e pensare ciò che vuole, la realtà è che non possono essere i cittadini a pagare i debiti di Talete.

Noi siamo stati coerenti da sempre. Comunque la si interpreti, dalla sentenza del Tar emerge che i poteri sostitutivi nei confronti dei comuni non dovevano essere utilizzati. E questo, visto che si chiama in causa la responsabilità, dovrebbe spingere a non far passare una vittoria, la nostra, come una sconfitta. Ma soprattutto quello stesso senso di responsabilità dovrebbe suggerire che, in futuro, la via maestra dovrà essere quella della leale collaborazione.

Non più quella delle imposizioni. E da questo confronto franco e aperto dovrebbe poi venire un ripensamento del sistema di gestione e delle sue problematiche. Un ripensamento che parta da un presupposto imprescindibile: qualunque saranno le prossime mosse di Talete e compagnia, in nessun caso i cittadini dovranno veder peggiorare la qualità del servizio nè vedersi applicate tariffe più onerose.

Per adesso, i tribunali ci hanno dato ragione. La gente è con noi. Ci riflettano le altre istituzioni che non concordano con noi. Ci riflettano e vedano dove stanno la verità e il bene dei cittadini.