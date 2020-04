Coronavirus, Sepiacci: “Cosa intende fare la sindaca di Roma? Darà seguito all’accordo quadro regionale?”

NewTuscia – ROMA – “A una settimana dall’approvazione da parte della Regione Lazio della Delibera n. 171 avente ad oggetto lo Schema di protocollo d’intesa tra tutti gli enti interessati, tra cui L’Anci – Lazio che, in tempi di Coronavirus di fatto, salva dal fallimento gli asili nido convenzionati ancora oggi non riceviamo da parte del Comune di Roma neanche un segnale di vita”, accusa il presidente dell’ANINSEI CONFINDUSTRIA LAZIO Goffredo Sepiacci, che poi aggiunge: “Cosa aspetta la Sindaca Virginia Raggi a ritirare la bozza di Convenzione comunale che destina somme, a nostro avviso insufficienti, alle strutture convenzionate e a dare così seguito all’accordo quadro regionale?”.

“Nell’attesa di nuove indicazioni dal Campidoglio i nidi convenzionati e quelli privati si preparano a, come si dice, portare i libri contabili in tribunale”, chiosa Goffredo Sepiacci, che poi conclude: “Chiediamo alla Sindaca di Roma un incontro urgente per affrontare congiuntamente e in modo costruttivo tutti gli aspetti della crisi che si è abbattuta sui nidi convenzionati e privati”.