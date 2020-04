Coronavirus, Palozzi (Cambiamo): “Su stabilimenti balneari Dem falsi moralisti. Qual è la vera faccia del PD?”

NewTuscia – ROMA – “Grazie alle nostre sollecitazioni e alla nostra azione istituzionale, l’amministrazione Zingaretti si è finalmente svegliata e nelle scorse ore ha emanato una ordinanza sulla manutenzione degli stabilimenti balneari: un provvedimento necessario, improcrastinabile, e fortemente atteso dalle categorie di settore, che abbiamo sempre sostenuto.

Meglio tardi che mai, verrebbe da dire. L’ordinanza del governatore del Lazio in quota Pd giunge, guarda caso, all’indomani del simile provvedimento, approvato dal presidente Toti in Liguria e bollato dal Pd ligure come atto dal sapore elettorale. Avete capito il falso moralismo dei “dem”? Mentre nel Lazio il Pd di Zingaretti sostanzialmente copia l’ordinanza di Toti sulle attività balneari, in Liguria quello stesso Pd ha il coraggio di criticare demagogicamente il leader di Cambiamo.

Siamo di fronte a un atteggiamento contraddittorio, che dimostra l’imbarazzante doppiogiochismo del Partito Democratico. Un atteggiamento che conferma ancora una volta tutta l’incompetenza politica di un partito, il Pd, tutto chiacchiere e distintivo”.​