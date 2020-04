Gubbio, sindaco Stirati: prosegue la consegna dei buoni spesa. Promossa la vendita delle mascherine presso la farmacia comunale

NewTuscia – GUBBIO – Mentre i nostri Servizi Sociali in collaborazione con la Protezione Civile stanno completando la consegna dei buoni spesa, unitamente alle mascherine messe a disposizione dall’Amministrazione comunale, abbiamo maturato un’altra iniziativa particolarmente significativa dal punto di vista dei risvolti sociali.

Con la nostra farmacia comunale di Piazza 40 Martiri e con la Gubbio Cultura Multiservizi che la gestisce, abbiamo condiviso l’idea di promuovere una vendita a prezzo di costo delle mascherine a 1,50 Euro ciascuna per dare sostegno soprattutto ai cittadini svantaggiati della nostra comunità, tenendo basso il costo, evitando in questo modo anche qualche speculazione che può innescarsi in questo periodo su tale prodotto e soprattutto dimostrando il valore sociale che una farmacia comunale può interpretare.

Con l’occasione intendiamo altresì ringraziare gli esercenti di negozi alimentari, le farmacie e parafarmacie, i servizi di ristorazione, le edicole e altre attività che hanno attivato la consegna a domicilio, per il contributo fornito quotidianamente alla comunità cittadina, a fronte delle limitazioni previste per contenere la diffusione del coronavirus, in particolare per limitare al massimo la circolazione di persone.

Invitiamo le attività e gli esercizi commerciali che ancora non hanno aderito e che desiderano farlo, a comunicare la loro attività all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Gubbio –URP urp@comune.gubbio.pg.it indicando nome dell’esercizio/farmacia/parafarmacia, contatto telefonico e email da utilizzare da parte delle persone interessate alla consegna a domicilio.

L’elenco degli esercizi commerciali è utilizzato dal C.O.C. (Centro Operativo Comunale) per fornire le relative informazioni e contatti nell’ottica di un’azione tesa all’assistenza alla popolazione.

Sindaco Filippo Mario Stirati