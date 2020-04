Il giocatore della Virtus Acquapendente Nicholas Pagliacci in prima linea contro il coronavirus

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il giocatore di calcio aquesiano Nicholas Pagliacci sta vincendo la sua personalissima battaglia contro il Covid 19. In un momento di pausa calcistica forzata ha deciso infatti di andare a combattere in prima linea per contrastare l’emergenza sanitaria in atto in una zona calda d’Italia.

Orgogliosissimi di Lui il babbo Angelo (allenatore della Virtus Acquapendente), la madre Tiziana, la sorella ed i parenti più stretti, che hanno da subito ammirato la volontà di una scelta meravigliosamente altruistica.

Gongola il Presidente della Virtus Acquapendente Bruno Bacchi di cui Nicholas è vice capitano: “Per una piccola squadra di Seconda Categoria come la Nostra”, sottolinea, “che al di là della previsioni più rosee della vigilia sta dimostrando di poter lottare fino alla fine per la vittoria Campionato in questi giorni di stop forzato ammira un gesto di grande coraggio e nobiltà d’animo da parte del nostro “Bluk”. Ci uniamo a lui in un grande abbraccio. E, perché no, facciamo un enorme bocca in lupo affinché segni il goal più importante della sua carriera: per lui e per tutti noi. In attesa di riabbracciarlo, buona fortuna”.