Diocesi Civita Castellana. Venerdì 17 Aprile “Santo Rosario” dalla Grotta del Santuario Maria SS. “ad Rupes” a Castel Sant’Elia

Venerdì 17 aprile – ore 21.00. Con le meditazioni del Vescovo Romano Rossi

In diretta fLIVE e YouTube

L’esperienza della Via Crucis trasmessa via Facebook il tre aprile scorso e che ha coinvolto molte parrocchie della Diocesi ha dato l’avvio ad altre iniziative capaci di coinvolgere tutte le parrocchie. Questo venerdì 17 aprile il Vescovo presiederà dalla grotta della Madonna “ad rupes” un singolare “rosario” di 6 misteri incentrati sulle apparizioni del Risorto. Dopo che il Vescovo illustrerà brevemente le singole apparizioni, ogni parrocchia reciterà un’Ave Maria registrata di fronte ad un’immagine particolarmente venerata nella propria parrocchia. Un’esperienza nuova impensabile fino a qualche tempo fa e resa possibile dai moderni mezzi di comunicazione.

C’è da aspettarsi che altre iniziative, a partire dalla pastorale giovanile o da altre manifestazioni popolari, prenderanno piede e si moltiplicheranno in questi tristi tempi di «quarantena». È anche un modo per «sdoganare» i social troppo spesso usati solo per divertimento se non per altri scopi meno nobili.

Conta solo che, in un modo o nell’altro, Cristo sia annunciato. Era l’auspicio di Paolo ai fedeli di Corinto. Oggi è l’auspicio a favore dei fedeli.