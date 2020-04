Comune Roma, Toussan (Ugl): “Favorevoli al 20% lavoratori in smartworking e test sierologici”

NewTuscia – ROMA – “Da parte dell’Ugl è auspicabile una rapida e concreta riorganizzazione delle modalità di lavoro e delle modalità di valutazione della performance, ma non solo”.

Lo dichiara il segretario nazionale UGL Autonomie, Michela Toussan, in merito alla volontà dichiarata dal Sindaco di Roma, Virginia Raggi, di voler continuare a fare lavorare in smart working almeno un 20% dei dipendenti capitolini.

“Proponiamo – aggiunge la sindacalista – anche un’azione formativa importante che non solo prepari i lavoratori, ma anche la Dirigenza ad affrontare queste nuove modalità in maniera aperta e flessibile. I Dipendenti degli Enti Locali oggi più che mai in prima linea meritano attenzione e rispetto per il grande lavoro che svolgono e per l’abnegazione dimostrata in questo momento di grande difficoltà”.

“Sarebbe interessante anche ragionare – sottolinea Toussan – su nuove indennità legate ai servizi particolarmente rischiosi o formazione specifica per affrontare da un punto di vista psicologico l’emergenza”.

“D’accordo anche sui test sierologici, soprattutto al rientro in servizio dopo periodi di isolamento o quarantena. Auspichiamo anche una particolare attenzione nell’applicazione di tutte le misure di sicurezza e prevenzione, quali il distanziamento, l’uso di adeguati DPI e ripetute sanificazioni”, conclude Toussan.