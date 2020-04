Calvi Dell’Umbria: È iniziata la distribuzione delle mascherine alle famiglie calvesi

Il sindaco Guido Grillini: “L’intento in questa prima fase è quello di assicurare la fornitura di mascherine di categoria superiore ad ogni nucleo familiare, per permettere l’uscita di casa ad almeno un componente della stessa, per fare la spesa o per sbrigare altre necessità impellenti, in situazione di buona protezione”.

Obiettivo prevenzione. L'Amministrazione comunale di Calvi dell'Umbria distribuisce le mascherine di alta qualità e protezione ffp3, consegnandole casa per casa. La consegna, iniziando dalle frazioni e raggiungendo il centro storico, sarà effettuata all'incirca nell'arco di due o tre giorni.

“A partire dal 15 aprile 2020, gli amministratori e i volontari della Protezione Civile Comunale inizieranno la distribuzione di mascherine ffp3 alle famiglie calvesi – comunica il sindaco Guido Grillini- Queste sono mascherine di qualità superiore. Siamo riusciti a reperire in un mercato al momento non semplice, questo tipo di dispositivi di protezione. Con questo primo lotto si inizierà la distribuzione dalle frazioni per arrivare al centro storico. Per coprire l’intero territorio comunale riteniamo che occorreranno due o tre giorni. L’intento in questa prima fase è quello di assicurare la fornitura di mascherine di categoria superiore ad ogni nucleo familiare, per permettere l’uscita di casa ad almeno un componente della stessa, per fare la spesa o per sbrigare altre necessità impellenti, in situazione di buona protezione. Tutti insieme ce la faremo”.

Il primo cittadino, inoltre, invita a seguire le indicazioni fornite a mezzo di una lettera consegnata contestualmente alle mascherine.