Webinar sul Piano Pronto Cassa e le altre misure regionali e governative a favore delle imprese

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. La Camera di Commercio di Viterbo, in collaborazione con Lazio innova, organizza giovedì 16 aprile 2020 alle ore 11,30 il webinar su “Emergenza COVID-19: il Piano Pronto Cassa della Regione Lazio e le misure regionali e governative a favore delle imprese”.

L’incontro è finalizzato a fornire un approfondimento sulla misura “Piano Pronto cassa” promossa dalla Regione Lazio per dare una risposta concreta al bisogno di liquidità delle imprese e offrire una panoramica sulle altre misure regionali e governative in atto per dar modo alle imprese di far fronte alla crisi derivante dal COVID-19.

Introduce l’incontro Francesco Monzillo, segretario generale Camera di Commercio Viterbo, e intervengono: Giuseppina Maiorano, coordinatrice Task Force “La Regione delle opportunità” di Lazio Innova; Federica Ghitarrari, vice segretario generale Camera di Commercio Viterbo

La partecipazione all’incontro è gratuita. Per motivi organizzativi e considerando che èammesso un numero massimo di 100 partecipanti è necessario confermare l’adesione entro il 15 aprile alle ore 12 inviando la mail a: nuovaimpresa@vt.camcom.it

Entro le ore 18 del 15 aprile sarà trasmesso via mail il link per poter accedere alla Call Conference sulla piattaforma Zoom (è richiesto un PC/Tablet/Smartphone connesso a internet).