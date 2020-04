Viterbo a Domicilio: tutto quello che serve direttamente a casa tua!

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Nasce a Viterbo www.viterboadomicilio.it, il primo portale dedicato alle consegne gratuite nella nostra città. Un modo per avvicinare virtualmente i cittadini ai commercianti e semplificare gli acquisti in un momento di difficoltà e di emergenza.

Viterbo a domicilio è un vero e proprio centro commerciale on line: ogni negozio ha la sua vetrina, con la descrizione dei prodotti e i relativi costi. È possibile trovare cosmetici e integratori alimentari da UNI Cosmesi, ma anche ordinare pizze al Monastero o a Marchetta’s, scegliere un buon formaggio della Piccola Formaggeria Artigiana o una bottiglia di vino della dispensa di Brighella. Questi sono soltanto alcuni esempi di aziende presenti. Ordinare on line non è complicato: il portale è stato pensato per mettere a proprio agio gli utenti, per cui il suo utilizzo è facile ed intuitivo, anche per quanti non hanno familiarità con gli acquisti sul web! Basta scegliere il prodotto di cui si ha bisogno ed aggiungerlo al carrello, il negoziante riceverà l’ordine e si occuperà della consegna.

Ma anche i commercianti hanno bisogno di farsi trovare, di far sapere che sono operativi e ad oggi sono pochissime le attività che dispongono di un negozio online. Per questo motivo Viterbo a Domicilio offre la possibilità di aprire una vetrina con e-commerce velocemente e in maniera assolutamente gratuita. Le uniche condizioni? Gestire la consegna e offrirla gratuitamente.