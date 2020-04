Tutela dei consumatori e delle famiglie nei confronti delle società di recupero crediti

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Con la crisi economica, destinata purtroppo ad aggravarsi aumenta in modo esponenziale il numero delle famiglie che non riescono più a pagare le rate dei finanziamenti.

Parallelamente stanno già aumentando gli interventi delle società di recupero crediti che, molte volte, non rispettano nemmeno le più elementari regole che dovrebbero caratterizzare le relazioni interpersonali.

Per tutti coloro che hanno a che fare con società di recupero crediti nonché direttamente con banche e finanziarie a causa del mancato pagamento delle rate dei prestiti e dei mutui l’Assoconfam ha costituito uno sportello on line attraverso il quale gli operatori dell’associazione forniscono informazioni e danno gratuitamente i primi consigli su come comportarsi nell’immediato.

Per attivare il servizio informativo basta telefonare ad uno dei seguenti numeri:

3501801011 – 3515667730 – 3287583261 email assoconfamserviziviterbo@gmail.com

Ecco di seguito ciò che le società di recupero credito non possono fare secondo le direttive del garante della privacy

Per sollecitare ed ottenere il pagamento di somme dovute non è lecito comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano l’interessato (es. familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest’ultimo. Sono da ritenersi illecite le modalità invasive di ricerca, presa di contatto, sollecitazione quali:

• visite al domicilio o sul luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi rispetto al debitore di informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato (comportamento talora tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta);

• comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, poste in essere senza intervento di un operatore, perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;

• utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione. É necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche, che riportino all’esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente al fine di evitare un’inutile divulgazione di dati personali;

• affissioni di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta dell’abitazione del debitore, potendo tali dati personali essere conosciuti da una serie indeterminata di soggetti nell’intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l’avviso risulta visibile.