Le librerie riapriranno nel Lazio dal 20 aprile. La libreria Il Gorilla e l’Alligatore di Orte operativa con il servizio di raccolta ordini e LibriDaAsporto

Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – Riapertura delle librerie sarà operativa dal 20 aprile, per garantire le misure di sicurezza necessarie; chiusura delle attività commerciali il 25 aprile e il primo maggio; proroga fino al 3 maggio dell’attuale disciplina oraria dei negozi. Questi i punti salienti dell’ordinanza emanata oggi 14 aprile dalla Regione Lazio.

“Con l’ordinanza regionale – spiega l’assessore alle attività produttive Paolo Orneli – viene stabilito anzitutto che le librerie, la cui attività è stata di nuovo autorizzata dal Dpcm del 10 aprile scorso, potranno riaprire a partire da lunedì 20 aprile. Questo per dare il tempo agli esercenti di poter organizzare le misure di sicurezza previste dall’Allegato 5 del decreto, come ad esempio trovare soluzioni per garantire il distanziamento minimo tra le persone nell’accesso e nell’uscita dai locali e durante la loro permanenza, reperire dei guanti monouso da distribuire all’ingresso e favorire l’igienizzazione dei locali. Vogliamo che le librerie riaprano, ma questo deve avvenire nella sicurezza assoluta di lavoratori e clienti.

In questi giorni di chiusura la libreria Il Gorilla e l’Alligatore di Orte sta cercando di proseguire la propria attività nel rispetto del decreto #IoRestoaCasa per garantire un servizio ai lettori e per cercare di superare questo periodo di difficoltà. Siamo dunque operativi con servizio di raccolta ordini, consulenza e servizi di consegna con diverse modalità.

Grazie all’iniziativa di NW Consulenza e il sostegno di molti editori e’ nato il servizio LibriDaAsporto che consente spedizioni gratuite in tutt’Italia.

Vista l’emergenza COVID-19 i tempi di consegna al momento sono un po’ rallentati e sono necessari alcuni giorni per ritiro e consegna del volume. Tuttavia la spedizione risulta sicura e tracciabile.

Per quanto riguarda le modalità standard di spedizione la libreria non effettua il piego di libri ordinario non tracciabile. La libreria spedisce con posta raccomandata al costo di 4,60 euro e corriere GLS al costo di 7 euro (e’ la modalità piu’ rapida). Con un ordine minimo di 50 euro la spedizione con raccomandata e’ gratuita, con 70 euro invece la spedizione con corriere è gratuita.

La libreria, in attesa della riapertura invita tutti i lettori a scrivere per qualsiasi richiesta.