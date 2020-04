In diretta facebook la commemorazione dell’eccidio di Calvi del 1944

NewTuscia – CALVI DELL’UMBRIA – Lunedì 13 aprile 2020 alle ore 12.00, in diretta Facebook, il sindaco Guido Grillini ricorderà l’ “Eccidio di Calvi”. Il primo cittadino, in forma ufficiale ma senza presenza di pubblico, deporrà le corone in onore dei concittadini caduti settantasei anni fa.

“Una commemorazione che si potrà seguire solo ed esclusivamente da casa tramite Internet” – avverte e ricorda il sindaco, sulla pagina Facebook di Guido Grillini per Calvi oppure dalla pagina del Comune di Calvi dell’Umbria.

“Il 13 aprile del 1944, ma già dal giorno precedente, Calvi si trovò a vivere il giorno più tragico della sua storia – scrive il sindaco Guido Grillini – . Settantasei anni fa, come oggi, era pericoloso girare per il paese, la differenza però era abissale: il pericolo di allora era visibile, aveva una divisa, anzi ne aveva due, era armato di mitragliatrice, fucile, pistola; il pericolo di oggi è invisibile, non possiede armi rumorose e soprattutto non ha una divisa. Questo suo essere subdolo lo rende più insidioso. Una caratteristica in comune con quello di settantasei anni fa però ce l’ha: colpisce a prescindere chiunque senza distinzione e senza motivo alcuno. Lunedì 13 aprile 2020 a mezzogiorno, ho deciso di onorare le vittime di settantasei anni fa, perché ritengo giusto non interrompere il ricordo di quella strage, neanche in questo momento così buio e difficile per tutti noi“.