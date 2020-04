Lezioni a distanza per la scuola di musica e banda di Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – “Ad Acquapendente le lezioni della Scuola di Musica e di banda non si fermano”.

Ad annunciarlo nella mattinata pasquale Gabriella Brenci, Consigliera comunale con delega alla Pubblica Istrizione e Formazione Giovanile : “ Vista la situazione di emergenza sanitaria nazionale “ sottolinea, “e l’impossibilità da parte degli utenti della Scuola di Musica e Scuola di Banda di frequentare le lezioni, l’Amministrazione Comunale di Acquapendente, per essere vicina in qualche modo a giovani e meno giovani, in un momento forse tra i più tristi degli ultimi anni e garantire un continuum formativo artistico –musicale- relazionale, ha pensato di attivare una didattica a distanza.

”In questi giorni abbiamo lavorato duro a questo progetto ci tenevamo veramente molto che il percorso intrapreso con entusiasmo da parte di tutti gli allievi della Scuola di Musica e di Banda , nel mese di Ottobre, potesse proseguire nel miglior modo possibile. Pertanto, in questo momento di difficoltà della nostra vita, di durata ancora non prevedibile, è stato veramente un piacere aver raggiunto l’obiettivo prioritario: far provare un po’ di gioia e serenità a bambini e ragazzi che, finalmente, potranno ritornare a guardarsi negli occhi, incrociare lo sguardo degli insegnanti, ascoltare le loro voci, suonare insieme, condividendo emozioni, sentendosi nuovamente uniti. Un ringraziamento, pertanto, lo rivolgo a quei Maestri di musica che, in questi giorni, con caparbietà, passione, soprattutto amore per il loro lavoro, si sono messi in gioco e prodigati in questa nuova esperienza coinvolgendo i loro allievi che , dopo i primi collegamenti, sono riusciti a stabilire connessioni in piattaforma digitale ed effettuare le prime lezioni in tempo reale , interattive, fruibili attraverso digital devices : pc, tablet, smartphone , abbattendo limitazioni e distanze…inoltre hanno potuto scambiarsi spartiti, video, registrazioni . Sarà un modo anche per le famiglie di poter condividere momenti musicali con i propri figli, con altri studenti e con gli insegnanti distogliendo l’attenzione, per qualche istante, dalle problematiche che, da più di un mese, stanno affliggendo la nostra comunità ” . Quindi, al via le lezioni di musica a distanza …con l’auspicio che, anche grazie al potere magico dei suoni, andrà tutto bene! Cari auguri di buona Pasqua da parte dell’Amministrazione Comunale a tutti gli allievi, genitori e docenti della Scuola di Musica e Scuola di Banda . Un augurio speciale è rivolto alle allieve della Scuola Comunale per Majorettes che, da mercoledi 15 aprile, anche loro potranno proseguire le lezioni tramite didattica a distanza”.