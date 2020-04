Formazione e integrazione a distanza per l’Associazione Italiana Persone Down di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – L’AIPD (Associazione Italiana Persone Down) sezione di Viterbo si occupa di aiutare le persone con sindrome di Down e le loro famiglie. Per raggiungere tale scopo l’associazione organizza percorsi per il raggiungimento dell’autonomia e progetti didattici, promuove la sensibilizzazione dell’opinione pubblica e si impegna a fare in modo che vengano rispettati i diritti di chi è affetto da tale sindrome.

In questo periodo in cui tutti abbiamo visto le nostre vite rivoluzionarsi, l’AIPD continua le sue attività nelle forme a distanza con l’utilizzo dei moderni sistemi di comunicazione.

I progetti di inclusione e autonomia continuano ìproponendo attività che i ragazzi possono svolgere presso le proprie abitazioni tramite l’utilizzo di materiali ad alta comprensibilità e permette ai loro famigliari di spiegargli ciò che sta accadendo nel mondo e nella società.

L’utilizzo di strumenti telematici aiuta ad accorciare le distanze e a sentirsi meno soli, per questo si ricorre a videochiamate e chat di gruppo per mantenere vivi rapporti di amicizia e proseguire con il sostegno alle famiglie.

L’AIPD Viterbo è a disposizione della collettività e per chi avesse bisogno può essere contattata tramite mail all’indirizzo: a.i.p.d.viterbo@gmail.com