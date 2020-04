Accordo per bonus a personale sanitario regione Lazio, Nursing Up Lazio: “Non abbiamo firmato, misure non sufficienti”

NewTuscia – ROMA – La presente facendo seguito alla conference call, svoltasi ieri, comunicatami 30’ minuti prima. Nel documento vi è l’impegno di tutela nei confronti del personale coinvolto nei reparti COVID, ma non si tiene in considerazione il personale che è stato ugualmente

esposto, anche indirettamente, a causa della nota penuria di DPI.

I dati, tra l’altro ci dicono di un basso tasso di contagi, per fortuna, nei reparti o ospedali COVID, mentre il tasso è alto nei reparti e ospedali così detti “no COVID”. Ovviamente Nursing Up non intende mettere sullo stesso piano, il personale sanitario in servizio presso i reparti COVID, rispetto ai non esposti. Indossare una tuta, una maschera in viso, una maschera di protezione per gli occhi con le relative piaghe da decubito, deve essere riconosciuto assolutamente. Però non si può non considerare o sottovalutare i dati che ci

pervengono dai reparti “no COVID”. Non vogliamo un sistema premiante a pioggia, ma non si possono non considerare gli esposti, loro malgrado, per carenza di DPI, anche se non sottovaluteremo il ricorso a denunce per mancata distribuzione dei DPI. Soprattutto in una situazione dove sul territorio non è possibile acquistare nulla, in autogestione.

Probabilmente non è chiaro, a tutti, l’apporto dato da infermieri ed altri operatori sanitari, anche indirettamente, ai colleghi in prima linea ed a quelli che hanno operato soprattutto nei reparti di medicina, pneumologia e geriatria dove sono stati ricoverati pazienti negativi al primo tampone o clinicamente e che si sono positivizzati successivamente al II o III tampone. Questi colleghi non avendo a disposizione DPI specifici sono risultati essere esposti con un rischio maggiore di contagio da Covid-19. Penso alla pneumologia di Cassino dove due medici, 6 infermieri ed un ausiliario si sono contagiati. Non saprei dire se il numero poi é aumentato?

Sempre dalla Ciociaria, mi dicono di una paziente che per i suoi problemi di salute ha girato 4-5 reparti dell’ospedale di Cassino, prima che venisse definita Covid-19 positiva. Solo per lei sono stati rilevati più di 100 contatti stretti. C’è il caso di una paziente ricoverata in

medicina dal 24 febbraio e scoperta positiva al Covid-19 solo il 31 marzo. Faccio rilevare che l’ospedale di Cassino non dovrebbe essere un ospedale COVID.

Altra informazione, che mi arriva per via informale, all’ospedale Sant Eugenio, ASL Roma 2, mi dicono che il personale sanitario risultato positivo presso il Pronto Soccorso, è numericamente inferiore al personale in servizio presso l’oculistica. In oculistica, della

stessa struttura, tra medici e infermieri, ci sono 25 sanitari, 16 di essi sarebbero positivi. L’IFO, ospedale oncologico e dermatologico “NO COVID”, è l’emblema anche per quelle strutture considerate “NO COVID”, che sono stati depauperati dei DPI, anche se non sono

stati scevri di casi COVID. (si veda gli allegati) Non si considera che taluni pazienti, COVID positivi, si manifestano solo dopo un ricovero, per altre necessità di salute, in unità coronarica, traumatologia, oncologia ed ematologia, oculistica, geriatria, pneumologia e medicina, dialisi, ecc. dove il personale, dal momento che non coinvolto in strutture COVID, non è stato fornito di DPI adeguati. …anzi, in molti casi è stato invitato, non indossare alcun tipo di mascherina, con minacce più o meno velate, anche accennando alla commissione disciplinare. Ho nel mio data base lettere di richiamo per aver indossato mascherine, senza autorizzazione. Qualcuno dovrà rispondere di ciò!

Si pensi che abbiamo direttori DITRO, come anche i Direttori Generali e sanitari, in via indiretta, sono rimasti contagiati comunque, da operatori sanitari e inconsapevoli, che hanno fatto da ponte con i pazienti. Una situazione rappresentativa, se si fa un parallelo con il personale in reparti “no COVID”.

La Regione Lazio e le direzioni dalla Regione dirette, sembrano non considerare che i sistemi di protezione individuare debbono essere asserviti a uno scopo, la modalità di trasmissione. E’ dimostrato che l’HIV, ma anche alcune epatiti si trasmettano per via ematica. Quindi il personale sanitario, tutto, sa che deve indossare i guanti di protezione per tutti i pazienti, come se fossero potenzialmente infetti all’unisono. Benché si dica che il COVID 19, si trasmetta per via aerea, con le “gocce di flugge”, che nel caso di uno sternuto potrebbero arrivare fino a 8 metri. Al personale sanitario è stato intimato d’indossare la maschera FFP 2/3, solo nel caso di certezza di malattia COVID.

Nella regione Lazio, ci costringono ad utilizzare le mascherine per molto tempo, superiore a quanto consigliato da molte linee guida e direttive nazionali ed internazionali, stravolte in questo periodo COVID. Nessuno tra coloro che gestisce strumenti, uomini e mezzi,

propedeutici all’assistenza in quest’epoca considera che: “Un uso non corretto di mascherine e respiratori può aumentare, anziché ridurre, il rischio di trasmissione dell’infezione!”

Il documento prodotto dalla Regione Lazio non considera seriamente tutti i realmente esposti ai pazienti COVID; dal documento non si evince un esame dei dati dei tamponi eseguiti sui sanitari, richiesti ripetutamente. Solo di recente si sta cominciando ad eseguire i

tamponi per l’accertamento del COVID. Fino a pochissimo tempo fa, anche se sintomatico, era possibili ai soli provenienti dal nord, o ad esso collegati.

Nella modulistica ISTAT, in caso di decesso, è scritto se siamo dipendenti pubblici o privati, ma dai moduli non si evince se siamo operatori sanitari e il contesto dove si lavora. Succedeva anche nel caso di ictus, come d’infarto, quanti si sono mai curati del lavoro

realmente svolto da quel professionista sanitario?

….per quanto sopra descritto e molto altro, Nursing Up non ha firmato il documento d’intesa. Una cifra esigua, che non riconosce, realmente, tutti i coinvolti! Se un operatore sanitario lavora senza DPI, il datore di lavoro non è innocente e neanche la Regione Lazio!