L’augurio Pasquale di papa Francesco ai giovani

di Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – Abbiamo ascoltato con particolare attenzione il messaggio che Papa Francesco ha rivolto per la Giornata Mondiale della Gioventù della Domenica delle Palme: “ Amare, pregare, perdonare, prendersi cura degli altri, in famiglia come nella società, può costare. Può sembrare una via crucis. Ma la via del servizio è la via vincente, che ci ha salvati e che ci salva, ci salva la vita”.

“Cari amici, guardate ai veri eroi, che in questi giorni vengono alla luce”, l’invito del Papa alla fine dell’omelia, pronunciata in una piazza San Pietro vuota a causa della pandemia in atto e trasmessa in diretta streaming: “Non sono quelli che hanno fama, soldi e successo, ma quelli che danno sé stessi per servire gli altri. Sentitevi chiamati a mettere in gioco la vita. Non abbiate paura di spenderla per Dio e per gli altri, ci guadagnerete! Perché la vita è un dono che si riceve donandosi. E perché la gioia più grande è dire sì all’amore, senza se e senza ma. Dire sì all’amore senza se e senza ma. Come ha fatto Gesù per noi”.

Il Pontefice afferma il desiderio della Chiesa di “mettersi in ascolto” della voce dei giovani, per questo li invita a “far sentire il loro grido”.

Dall’ Esortazione Apostolca “Christus vivit” papaFrancesco invita a prendere sul serio la gioventù, vivendola come “una gioia, un canto di speranza e una beatitudine”.

La definizione di Papa Francesco dei giovani come “l’adesso di Dio”, riprende un’espressione della Gmg di Panama e traccia un ritratto delle nuove generazioni di oggi. Temi delicati all’interno dei quali il Papa chiede anche ai giovani di aiutare la Chiesa a rinnovarsi e a purificarsi, confidando che la gioventù sia in grado di “uscire dall’isolamento” e di sfruttare le potenzialità offerte dal mondo odierno per esprimere i propri sogni, la propria vocazione.

Il grande annuncio per tutti i giovani”: un annuncio fatto di tre messaggi fondamentali: “Dio ti ama”, “Cristo ti salva” e “Egli vive!”. Per questo il Papa chiede ai giovani di puntare in alto non aver paura di cercare amore, intensità e passione nella propria vita.

Il pontefice nei “Percorsi di gioventù”, rivolge un grande appello a vivere il tempo che porta all’età adulta come un “dono”, senza accontentarsi di stare “al balcone” o “sul divano”, ma sapendo rischiare senza paura di sbagliare.

Prospettando “Giovani con radici” papa Bergoglio ripropone uno dei temi più cari del suo pensiero : il rapporto tra generazioni e la capacità di ascoltare gli anziani. Soprattutto in questo drammatico periodo di migliaia di morti di anziani, l’esistenza delle relazioni intergenerazionali implica che nelle comunità si possieda una memoria collettiva, poiché ogni generazione riprende gli insegnamenti dei predecessori, lasciando così un’eredità ai successori”.

Papa Francesco rivolgendosi ai giovani usa un’immagine evangelica: Giovanni che corre avanti, arriva prima al sepolcro vuoto di Cristo ma attende Pietro per entrare.

“Lo Spirito Santo vi spinga in questa corsa in avanti, conclude il Pontefice . La Chiesa ha bisogno del vostro slancio, delle vostre intuizioni, della vostra fede. Ne abbiamo bisogno! E quando arriverete dove noi non siamo ancora giunti, abbiate la pazienza di aspettarci. E’ questo il miglior augurio Pasquale per tutti noi e per i nostri giovani.

Buona Pasqua a tutti !