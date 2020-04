L’augurio del sindaco di Orte, Giuliani alla cittadinanza

NewTuscia – ORTE – Il sindaco di Orte, a nome dell’intera Amministrazione Comunale ha fatto recapitare nella cassetta della posta di ogni famiglia della città un cartoncino di augurio, in lingua italiana, inglese e francese.

Un pensiero speciale per una Pasqua particolare!

Cari Concittadini e Care Concittadine,

nell’augurarVi di cuore una Buona Pasqua, voglio ringraziarVi per l’alto senso civico dimostrato in questo difficile momento per la nostra città.

Sappiate che l’Amministrazione Comunale Vi e’ sempre vicina in ogni Vostra esigenza, ora più che mai dobbiamo essere uniti per sconfiggere questo virus letale e per riuscirci dobbiamo continuare a fare la nostra parte.

Orte si e’ dimostrata ancora una volta all’altezza, teniamo duro e tutto insieme ne usciremo e torneremo ad incontrarci nelle strade e ad abbracciare i nostri cari.

Il sindaco

Angelo Giuliani