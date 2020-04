Coronavirus, bene i nuovi guariti (2079) e il calo di ricoverati con sintomi e terapia intensiva. Male i nuovi contagiati (1.996) e i decessi (619)

NewTuscia – ROMA – Coronavirus, superati i 100 mila positivi attuali. Oggi, nel corso della consueta conferenza stampa, il Capo della Protezione civile Angelo Borrelli, ha snocciolato i nuovi dati.

Notizie positive per i nuovi guariti, che sono oggi 2.079 più di ieri arrivando ad un totale di 32.534 unità, e per il calo ulteriore dei ricoverati: oggi ci sono 116 persone in meno nei reparti di terapia intensiva per un totale di 2.281 unità, mentre calano anche i ricoverati con sintomi che oggi sono 98 in meno per un totale di 28144 persone.

Il numero dei nuovi contagiati, purtroppo, torna a salire per un totale di 1.996 persone in più rispetto a ieri, portando il totale a 100.269 positivi. Dati poco confortanti anche per il numero dei decessi, che oggi hanno toccato quota 619 in più rispetto a ieri, portando il totale a 18.849 unità.