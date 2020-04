AISM Viterbo, grazie all’Associazione “Angeli in Moto – Bikers”

NewTuscia – VITERBO – La sezione Provinciale AISM di Viterbo, ringrazia l’Associazione “Angeli in Moto – Bikers” per l’impegno profuso in questo particolare periodo alla consegna gratuita e volontaria dei farmaci alle persone con sclerosi multipla.

Dalla prima consegna effettuata lo scorso gennaio, al vice presidente della sezione di Viterbo e referente del servizio Vito Di Noto, sono susseguite decine di consegne. Un nostro particolare grazie viene rivolto al responsabile del servizio di Viterbo per “angeli in moto” Emanuele Feliziani, ai gruppi viterbesi “Etruschi Bikers, I Diavoli della Tuscia e Harley Davidson Viterbo Chapter”, e agli altri free biker che partecipano al servizio.

Ricordiamo che potranno usufruire del servizio le persone con SM della provincia, che necessitano di ritirare sia presso le farmacie della ASL che da quelle da lei autorizzate.

Le persone che hanno necessità di ricevere i farmaci, dovranno contattare il referente del servizio Vito Di Noto al tel. Mob. +393358273819, dal quale riceveranno le dovute indicazioni.

La Sezione Provinciale AISM di Viterbo