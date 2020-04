Minchella (Fdi): “Dopo i contagi di Villa Noemi sempre più urgenti i tamponi a tutti gli operatori”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

E’ di poche ore fa la conferma di una situazione difficile a Villa Noemi: 31 persone positive al

Coronavirus.

Come prima cosa il nostro pensiero va agli operatori e ai pazienti che vivono ore di

apprensione in momento estremamente delicato e torniamo a ribadire come ancora tra le attività

che rientrano nell’assoluta priorità c’è quella di provvedere ad eseguire i tamponi a tutti gli

operatori sanitari, a chi è più esposto al contagio, nelle strutture pubbliche e private, nelle RSA e

nelle case di cura, per avere una fotografia il più possibile nitida della situazione, se già non esiste

va fatto un cronoprogramma e non provvedere a macchia di leopardo, deve esserci l’obiettivo di

prevenire per evitare possibili focolai che rischiano di minare la sicurezza di pazienti,

operatori e cittadini ed evitare che il sistema collassi.

L’Assessore D’Amato ha annunciato tamponi a tappeto, la parola d’ordine è fare, ma soprattutto

fare presto, non servono proclami, occorrono interventi tempestivi per evitare che la situazione

diventi completamente fuori controllo, Assessore dica chiaramente quanti tamponi sono stati

effettuati e quale è ad oggi la fotografia complessiva nel dettaglio, è evidente che non

basta sapere il numero di persone contagiate, ma occorre metterlo in relazione con il numero di

tamponi fatti, soltanto in questo modo avremo la possibilità di capire cosa ci dobbiamo aspettare

dai prossimi giorni.

DIPARTIMENTO SANITÀ FDI

Martina Minchella