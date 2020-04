Covid-19, San Venanzo, nessun nuovo caso, Parrano, cordoglio sindaco per morte Mechelli

NewTuscia – SAN VENANZO – Non ci sono nuovi casi positivi a San Venanzo dove attualmente si conta sempre un cittadino in isolamento. A comunicarlo è il sindaco, Marsilio Marinelli, che ha anche preso la decisione di vietare la tradizionale processione del Venerdì Santo e di seguire tutte le altre celebrazioni religiosi per la Pasqua che si svolgeranno senza fedeli. I parroci, riferisce Marinelli, porteranno il Cristo Morto per le vie del capoluogo comunale a bordo di una vettura messa a disposizione dalla confraternita della Misericordia.

“Non si svolgerà alcuna celebrazione aperta al pubblico – sottolinea il sindaco – e non sarà possibile uscire dalle proprie abitazioni per seguire il veicolo. L’invito è quello ancora una volta di restare a casa al fine di non vanificare gli sforzi fin qui fatti”. Sempre Marinelli rende poi noto che il, Comune ha consegnato i 25 “buoni spesa” agli aventi diritto ed ha consegnato anche i pacchi alimentari ai nuclei familiari indicati dai servizi sociali.

Il sindaco rivolge poi, in un comunicato, anche a nome dell’amministrazione, un caloroso abbraccio virtuale a tutti i titolari delle imprese turistiche, degli agriturismi, delle case vacanze, dei B&B, delle country house, degli affittacamere, dei ristoranti, delle locande, dei bar e degli esercizi commerciali “che – dice – stanno vivendo un periodo certamente non facile.

Di solito durante le festività pasquali erano migliaia le persone che venivano a visitare il territorio di San Venanzo e che quest’anno, purtroppo, non ci saranno, creando un vuoto e un danno alle attività economiche. A loro dico non siete soli, insieme proveremo a ripartire, con nuovo slancio e nuove idee per superare questo difficile momento”.

Parrano, cordoglio Filippetti per morte Mechelli – La sala dei giuramenti del Comune di Roma sarà intitolata ad Aulo Mechelli, concittadino di Parrano deceduto in questi giorni nella capitale a causa del coronavirus. A renderlo noto è il sindaco di Parrano, Valentino Filippetti che ricorda come Mechelli, originario del paese dell’orvietano, si era trasferito nella capitale e qui aveva iniziato a lavorare al Comune capitolino. “Oggi ricordiamo – afferma Filippetti – una persona e un lavoratore che tutti i colleghi stimavano e ne sottolineavano la dedizione al lavoro con passione e disponibilità. Porteremo il suo nome sempre con noi”.