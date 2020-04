Colonna storica in pietra di Palazzo dei Priori divelta: ma il Comune di Viterbo non se ne cura (Foto)

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Un punto di mura storiche deturpato. Non si sa da chi. Non si sa quando. Non si sa come. Eppure è un punto del Comune di Viterbo, davanti l’ufficio anagrafe di piazza del Plebiscito, ad angolo con via Ascenzi. In casa del sindaco e dei consiglieri comunali, insomma.

Lo abbiamo visto per caso con i nostri occhi, mentre eravamo andati a intervistare proprio il primo cittadino.

Uno spettacolo indecoroso nel punto più importante della città, senza che nessuno sia intervenuto. A chi compete? Perché una parte di muro storico è ignorata a pochi passi dall’istituzione pubblica?

La palla la ripassiamo agli “inquilini” di Palazzo dei Priori: c’è nessuno in casa?