Sindaco Stirati: “Intensificazione dei controlli durante le festività pasquali”

NewTuscia – GUBBIO – In queste giornate di festività pasquali, a seguito dell’emergenza coronavirus e della necessità di far rispettare in maniera disciplinata, da parte dei cittadini, le regole e le restrizioni previste, saranno intensificati i controlli da parte delle forze dell’ordine e anche della nostra Polizia Municipale.

In maniera particolare visto che siamo in clima di festività religiose voglio ricordare che i riti religiosi avvengono a porte chiuse, che le celebrazioni sono previste con delle modalità che la stessa Cei ha indicato chiaramente e che sono state recepite dalla nostra Diocesi.

Nessuno può recarsi intenzionalmente in chiesa per cui è evidente che i cittadini in maniera assolutamente responsabile devono attenersi a queste regole, la devozione e la fede si possono esprimere in assoluta intimità come ci ha ricordato anche Papa Francesco, quindi sollecito da parte di tutti grande responsabilità e grande attenzione perché verificheremo con grande rigore i comportamenti appropriati da parte di tutti.

IL SINDACO

Filippo Mario Stirati