Rotelli (Fdi): “Gel e mascherine donati all’Ordine dei Medici, ancora scarsamente dotati di dispositivi di sicurezza”

NewTuscia – VITERBO – Stamattina, insieme all’assessore comunale Marco De Carolis, ai consiglieri comunali Paolo Bianchini, Antonio Scardozzi, Martina Minchella, Luigi Maria Buzzi ed al portavoce comunale Vincenzo Fini, abbiamo incontrato il Presidente dell’Ordine dei Medici di Viterbo, Antonio Maria Lanzetti.

Nel corso dell’appuntamento abbiamo fatto il punto della situazione pandemia nella Tuscia ed abbiamo colto l’occasione per consegnare all’Ordine mascherine e gel disinfettante.

Come rappresentati politici ma, in primis come persone, ci è sembrato un gesto semplice ma simbolico, oltre che dovuto, nei confronti della classe medica.

E’ il colmo infatti che gli “eroi”, come tutti li chiamano in questi giorni, affannandosi a ringraziarli, a distanza di oltre due mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza, siano ancora dotati di uno scarso numero di dispositivi di protezione individuale.

Mauro Rotelli

Deputato Fratelli d’Italia