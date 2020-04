Parte la distribuzione dei buoni spesa al Comune di Montefiascone

NewTuscia – MONTEFIASCONE – “C omunico che tra oggi e domani inizierà la distribuzione dei buoni spesa per chi ha presentato la domanda; naturalmente verrà pubblicato l’ avviso sul portale del Comune. Abbiamo lavorato incessantemente per consegnarli prima delle festività pasquali per consentire a chi ha bisogno di trascorrere una Pasqua dignitosa. Ringrazio davvero i dipendenti del mio settore dei servizi sociali per l’ efficienza e la disponibilità. Un bel lavoro di squadra. Buona settimana Santa a tutti”.

Così il vicesindaco di Montefiascone, Orietta Celeste.