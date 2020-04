Attività commerciali chiuse a Pasqua e Pasquetta. C’è l’ordinanza del sindaco Arena 

NewTuscia – VITERBO – Domenica 12 e lunedì 13 aprile disposta la chiusura di tutte le attività commerciali. Lo ha stabilito il sindaco Arena con apposita ordinanza (n. 47 dell’8/4/2020).

“In questi ultimi giorni – ha spiegato il sindaco – è stato riscontrato, da parte di tutte le forze dell’ordine, un sensibile incremento delle persone in circolazione. In previsione delle imminenti festività pasquali, esiste il pericolo concreto di registrare un ulteriore incremento di gente in circolazione. È necessario pertanto adottare idonee misure a ridurre le occasioni di uscita dalle abitazioni. La chiusura delle attività commerciali nei due giorni festivi di domenica e lunedì, rientra tra quelle misure volte a contenere il numero di persone circolanti sul territorio”.