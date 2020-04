Pasqua e didattica a distanza: le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente dedicano una video – storia ai loro alunni

Emanuela Colonnelli

ACQUAPENDENTE – L’emergenza coronavirus non ferma l’attività scolastica dell’Istituto Omnicomprensivo Leonardo da Vinci di Acquapendente, che, già dai primi giorni di chiusura della scuola, alla didattica a distanza, modalità divenuta obbligatoria con il Decreto Legge del 6 aprile.

La scuola dell’infanzia si trova ad affrontare una sfida particolarmente delicata: come insegnare virtualmente ai bambini di 3, 4, 5 anni, in un’età in cui è così importante la presenza fisica, ed il corpo rappresenta per loro lo strumento attraverso il quale scoprire il mondo. Le insegnanti della Scuola dell’Infanzia di Acquapendente si stanno impegnando per rimanere accanto ai loro alunni anche in questo momento così difficile. In questo contesto, il web diventa lo strumento più efficace per mantenere i contatti.

L’Istituto omnicomprensivo Leonardo da Vinci ha infatti attivato una piattaforma internet attraverso la quale i docenti possono confrontarsi, programmare e condividere i progetti con studenti e alunni.

In uno degli ultimi progetti, le maestre delle sezioni 3 e 4 anni Rosanna Ceccarelli, Caterina Venturini, Maria Cristina Raffi, Mariarita Fulvi, Adriana Panicali e Anna Farnia, sono le voci narranti all’interno di una tenera video – storia di un coniglietto pasquale, corredata dai disegni anch’essi realizzati dalle insegnanti, che intratterrà i piccoli alunni in occasione della Pasqua.

“Quello che stiamo cercando di fare con l’attività educativa a distanza, è dare continuità al rapporto con i nostri alunni”, spiegano le maestre, “Attraverso le nostre voci, ricordiamo ai bambini i momenti trascorsi insieme, e che la scuola non li lascia soli, in attesa di tornare a stare tutti insieme, per giocare, imparare e crescere”.