Montalto. L’amministrazione comunale azzererà il canone di locazione sugli immobili sportivi

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – L’amministrazione comunale, che in questi giorni sta deliberando una serie di iniziative a favore della cittadinanza per il Covid-19, mette un altro tassello importante, stavolta nel settore che riguarda sport e canoni degli immobili ad esso connessi.

«Dopo aver seguito le direttive del Governo sul DL del 17 marzo 2020 – spiega il vice sindaco Luca Benni – l’amministrazione ha ritenuto opportuno studiare altre misure di sostegno sugli immobili sportivi. Così a seguito di approfondimenti insieme agli uffici sulle norme vigenti, e per venire maggiormente incontro ai gestori degli immobili che forzatamente non hanno potuto usufruire dei locali, abbiamo deciso di azzerare completamente il canone di locazione per i mesi dell’emergenza. Attualmente c’è già la sospensione prevista dal Governo – conclude Benni – e al prossimo Consiglio comunale il provvedimento dell’azzeramento diventerà esecutivo».