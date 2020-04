Forza Italia: “In bocca al lupo a Romoli e Marini. Fase delicata, unione ce la chiedono i sindaci”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

A nome dell’intero coordinamento provinciale e di tutti gli amici di Forza Italia della provincia di Viterbo, esprimo grande soddisfazione per la nomina a Vice Presidente della Provincia di Viterbo del nostro coordinatore provinciale Alessandro Romoli, nonché dell’amico Giulio Marini come delegato all’Ambiente.

L’entrata nel governo provinciale degli esponenti di Forza Italia è stato frutto anche di un sano dibattito politico all’interno dei vertici provinciali, unitamente ai sindaci di Forza Italia che hanno raccolto l’invito del Presidente della Provincia a dare vita, insieme a tutti gli altri partiti e movimenti politici, ad un comune fronte politico al fine di affrontare con maggiore determinazione e compattezza il grave momento di crisi che le nostre comunità stanno affrontando.

Le nostre comunità, per voce dei nostri sindaci, ci chiedono con forza di affrontare le emergenze economiche e sociali in maniera compatta, senza rivalità politiche, in modo da mettere in campo interventi incisivi ed efficaci per dare una risposta forte e concreta ai tanti problemi che investono ogni singolo cittadino della nostra provincia per effetto della emergenza sanitaria relativa al Coronavirus.

Al contempo, tengo a precisare, a nome del movimento politico che rappresento, che comunque la nostra visione politica è e sarà sempre diametralmente opposta a quella del Partito Democratico ed a tutti gli altri partiti della sinistra, dai quali ci dividono inevitabilmente valori e programmi e che rimarranno, quindi, i nostri avversari politici in ogni competizione elettorale.

È dunque con grande senso di responsabilità, verso i cittadini e le istituzioni, che Forza Italia ha deciso di partecipare, a livello provinciale, a questo programma politico, con due esponenti, Alessandro e Giulio, che con la loro esperienza e preparazione sia politica che amministrativa, sono certo sapranno essere il valore aggiunto di questa nuova giunta provinciale.

Nel rinnovare, ad entrambi, gli auguri per un proficuo lavoro per i nuovi rispettivi incarichi, rivolgo un sentito ringraziamento al nostro Senatore Francesco Battistoni per il suo importante sostegno nella vicenda.

Francesco Ciarlanti