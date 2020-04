Emergenza coronavirus. A Vetralla nuovi interventi di sanificazione territoriale

NewTuscia – VETRALLA – Riceviamo e pubblichiamo. Il sindaco Francesco Coppari avvisa la cittadinanza del comune di Vetralla che nella giornata del 10 aprile p.v. a partire dalle 7.00, verranno ripetute le operazioni di sanificazione straordinaria lungo le strade cittadine in ambito urbano ed in prossimità dei poli di maggiore frequentazione delle persone come ad esempio farmacie, uffici postali, sportelli banche, studi medici, aree esterne supermercati, ecc).

Si raccomanda la cittadinanza di prestare la massima attenzione durante lo svolgimento delle operazioni sopra indicate.

Il Sindaco Francesco Coppari